استخراج 3 أشخاص سقطوا داخل خزان صرف صحي في الشرقية

تمكن رجال الدفاع المدنية بقوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من استخراج 3 أشخاص سقطوا في خزان صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان، وجرى نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط 4 أشخاص في خزان صرف صحي بناحية منطقة 6 مليون بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، حيث تم استخراج 3 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تجرى محاولات استخراج الرابع من الخزان.