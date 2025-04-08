سول: الحزب الديمقراطي يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ترشيح قضاة المحكمة الدستورية

قال الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتخذ إجراء قانونيا ضد ترشيح القائم بأعمال الرئيس هان داك سو اثنين من قضاة المحكمة الدستورية، بزعم عدم صلاحيته لترشيح القضاة حيث إنه جرى تعيينه من قبل الرئيس المخلوع يون سوك يول، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونظرا لأن القاضيين الدائمين، مون هيونج باي ولي مي سون، سيبلغان سن التقاعد في 18 أبريل الجاري، أعلن هان، قراره في وقت سابق اليوم ترشيح لي وان كيو وزير التشريع الحكومي، وهام سانج هون، وهو قاض في محكمة سول العليا ، خليفين لهما.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي هان مين سو، للصحفيين، إن الحزب سينظر اتخاذ إجراءات قانونية ضد ترشيحي القائم بأعمال الرئيس.

وقال هان مين سو: "أساء القائم بأعمال الرئيس هان سلطته بشكل غير دستوري، وعليه فإن هذه الترشيحات باطلة بشكل أساسي".

وأضاف المتحدث: "من غير المقبول على الإطلاق ترشيح لي وان كيو"، قائلا إنه شخص غير مؤهل وتم بالفعل تقديم بلاغ ضده إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين بتهمة التمرد.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد جلسة استماع في المحكمة الجزئية المركزية في سول، شدد زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونج أيضا، على أن هان لا يملك سلطة ترشيح القضاة ويبدو أنه "تجاوز" حدوده.

وعقد نواب الحزب الديمقراطي في لجنة التشريع والقضاء، مؤتمرا صحفيا في الجمعية الوطنية، وانتقدوا هان لعرقلته تعيين ما أون هيوك الذي أوصت به المعارضة كقاض تاسع في المحكمة الدستورية.