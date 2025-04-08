تراجع جهود البحث عن ناجين في ميانمار مع تجاوز قتلى الزلزال 3600 شخص

تراجعت جهود الإنقاذ المبذولة منذ فترة للعثور على ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي، حيث تم استبدال جهود الإنقاذ بزيادة جهود الإغاثةوالتعافي من آثار الزلزال الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه الـ3600 شخص حتى الآن، ولا يزال العدد في تزايد.

وأفاد تقرير عن الوضع أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 2ر17 مليون شخص ممن يعيشون في المناطق المتضررة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والمساعدات النقدية ومأوى لحالات الطوارئ.



وقام المواطنون في نايبيداو، عاصمة ميانمار، بإزالة الحطام وجمع الأخشاب من منازلهم المتضررة تحت المطر الغزير، وأزال الجنود الحطام في بعض الأديرة البوذية.

وقالت إدارة خدمات الإطفاء في ميانمار اليوم إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 جثث من تحت أنقاض مبنى منهار في ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار.

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ من سنغافورة وماليزيا والهند قد عادوا إلى بلادهم، بعد أن تم اعتبار عملهم للعثور على ناجين قد اكتمل.

وقد انخفض عدد فرق الإنقاذ العاملة في المناطق السكنية في العاصمة نايبيداو بشكل كبير.