يسعى فريق الأهلي إلى حجز مقعده في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا حين يحل ضيفًا على الهلال السوداني مساء اليوم الإثنين، في نواكشوط بموريتانيا بإياب دور الثمانية.

ويصطدم الأهلي في رحلته نحو التواجد بالمربع الذهبي للمرة الـ 21 في تاريخه، والسادسة على التوالي، بطموحات الهلال السوداني الذي كان ندًا قويًا في مواجهة الذهاب، إذ يسعي الفريق الأحمر لاستمرار رحلة الدفاع عن لقبه القاري الذي حققه في أخر نسختين على الوداد المغربي والترجي التونسي.

وسيكون النادي الأهلي في مهمة صعبة للحفاظ على نتيجة تقدمه بهدف نظيف، التي حققها في مباراة الذهاب، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة، حيث يسعى الأحمر في مباراة اليوم للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف واحد بشرط هز شباك الفريق السوداني.

ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كلًا من: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - أحمد رضا - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد - محمد عبد الله - حسين الشحات.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، خلال السطور القادمة: