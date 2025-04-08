أردوغان يقاضي زعيم المعارضة وصفه بأنه زعيم مجلس عسكري

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أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة الرئيسي أوزجور أوزيل ، الذي وصفه بأنه "زعيم لمجلس عسكري" على خلفية قيامه بسجن وإقالة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتتهم المعارضة أردوغان بتدبير "انقلاب سياسي" ضد إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أبرز منافس سياسي للرئيس التركي القوي.

ويسعى أردوغان للحصول على تعويضات قدرها نصف مليون ليرة ( 13155 دولارا) من أوزيل.

وقال حسين أيدين، محامي أردوغان في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الثلاثاء، إن أردوغان تقدم أيضا بشكوى جنائية ضد أوزيل بتهمة إهانة للرئيس.

واتهم أيدين، أوزيل بتوجيه "اتهامات لا أساس لها من الصحة" واستخدام عبارات تشهيرية ضده.

وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد إعادة انتخاب أوزيل زعيما لحزب الشعب الجمهوري خلال مؤتمر للحزب في العاصمة أنقرة أول أمس الأحد.