البورصة الإندونيسية تعلق التداول بعد انخفاض الأسهم بأكثر من 9% عند الافتتاح

علقت البورصة الإندونيسية، التداول لمدة 30 دقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما تراجع مؤشرها القياسي بأكثر من 9% خلال دقائق من بدء التعاملات، وهو أكبر انخفاض لها منذ سنوات.

وتمت إعادة فتح الأسواق المالية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق دام قرابة أسبوعين بمناسبة عطلة عيد الفطر؛ لتواجه تقلبات عالمية وتوترات تجارية جديدة أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع مؤشر جاكرتا المركب، الذي يضم جميع الأسهم المدرجة في بورصة إندونيسيا، بواقع 598.55 نقطة ليصل إلى 5912.02 نقطة، أي بنسبة 9.19%، بعد دقيقتين فقط من افتتاح يوم التداول.

وأدى الانخفاض الحاد إلى تعليق مؤقت للتداولات بهدف منح الأسواق وقتا للتهدئة وللمستثمرين لتقييم المخاطر الناشئة.

وأعلنت بورصة إندونيسيا، في بيان، "اليوم، 8 أبريل 2025، تم تعليق التداول مؤقتا في نظام بورصة إندونيسيا"، وتم استئناف التداول بعد 30 دقيقة.

وتعد مثل هذه التوقفات نادرة، ولا تحدث إلا حين انخفاض السوق بشكل حاد بنسبة 5% أو10% أو15% بموجب قواعد حماية السوق في إندونيسيا.

والهدف من التعليق المؤقت منع عمليات البيع الناجمع عن الذعر، والتسبب في خسائر أكبر، والحفاظ على النظام المالي.