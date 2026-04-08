والد ماسك: واثق من أن نيويورك ستُدمر بالكامل قريبا

صرح إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن نيويورك أكبر مدينة في الولايات المتحدة ستُدمر بالكامل قريبا.



وقال إيرول ماسك: "السماح بدخول المهاجرين من كل مكان فكرة كارثية، من الواضح أن كل شيء سيُهدم، وسرعان ما ستدمر نيويورك".



وأكد إيرول ماسك قلقه البالغ إزاء تدفق المهاجرين من كل مكان، على حد تعبيره.

ولا تزال مدينة نيويورك إحدى البؤر الرئيسية لأزمة المهاجرين في الولايات المتحدة. وبحسب السلطات المحلية، فقد تلقت أكثر من 237 ألف طالب لجوء منذ ربيع عام 2022.

ومنذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، كثفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إجراءاتها الأمنية في العديد من المدن الكبرى في أنحاء البلاد، موسعةً بذلك الوجود الفيدرالي والتنسيق مع السلطات المحلية في ظل التهديدات التي تُقيمها السلطات الأمريكية على أنها مرتبطة بالهجرة غير الشرعية.