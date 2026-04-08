السعودية تدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة عقب الإعلان، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية إيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، "عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ".

ونوهت بـ"الجهود المثمرة التي قام بها شهبار، والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني في التوصل لهذا الاتفاق".

وقالت: "تؤكد المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود".

وأضافت، "تؤكد المملكة على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 دون أية قيود".

وأعربت المملكة عن أملها أن "يشكّل وقف إطلاق النار فرصةً للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها".