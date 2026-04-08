وقعت انفجارات غير معروفة المصدر في مصفاة النفط بجزيرة لاوان الإيرانية، صباح الأربعاء، بعد إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية: "بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقعت عدة انفجارات صباح اليوم في مصفاة جزيرة لاوان".

وأشارت إلى أن مصدر الانفجارات لم يُحدد بعد.

كما أفادت الوكالة بوقوع عدة انفجارات لم يُعرف مصدرها أيضا في جزيرة سيري الإيرانية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط الإيرانية عن وقوع انفجار صباح الأربعاء في مصفاة نفط بجزيرة لاوان الإيرانية نتيجة هجوم من "جهة معادية".

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية: "تعرضت مصفاة لاوان للنفط في جزيرة لاوان حوالي الساعة العاشرة (3.30+ت.غ) لهجوم جبان من العدو"، دون الكشف عن هوية الجهة المسؤولة.

وذكر الشركة الإيرانية أن شبكة إمدادات وتوزيع الوقود في البلاد مستقرة، داعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء استجابت للحريق الذي اندلع في المصفاة، وأن عمليات إجلاء الموظفين نجحت في تجنب وقوع إصابات.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.​​​​​​​