شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، غارات جوية على مناطق سكنية بالعاصمة اللبنانية بيروت ذات غالبية سنّية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على أماكن عديدة في بيروت، بالإضافة إلى بعلبك شرقي لبنان وجبل لبنان والجنوب.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المناطق المستهدفة في بيروت هي سكنية ذات غالبية سنّية، أي خارج مناطق "حزب الله".

وأضاف أن إسرائيل شنت الغارات في وقت الذروة، ما يزيد المخاوف من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وفجر الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وبينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول بهذه الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إنه غير مشمول، ويواصل عدوانه الدموي على البلد العربي.