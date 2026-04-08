ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو

نظم فرع ثقافة الغربية، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وفي هذا السياق، شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى حفلاً فنياً احتفالاً بذكرى ميلاد الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي.

أحيا الحفل فرقة "غزل المحلة" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، وقدمت خلاله باقة من الأغنيات منها: "خلي السلاح صاحي"، "حلوة بلادي"، "الله أكبر"، "رافعين رايات النصر"، و"أحلف بسماها"، إلى جانب عدد من تترات المسلسلات الشهيرة منها "ذئاب الجبل".

وجاء الختام مع مجموعة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور، منها: "أحضان الحبايب"، "آه يا أسمراني اللون"، "عيون القلب"، و"عدوية".

الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وُلد في أبريل 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا، وتأثرت أشعاره بطبيعة الصعيد، ونجح في مزج التراث القروي بروح العامية المصرية.

وكتب العديد من الأغاني لكبار المطربين، ووثق بنصوصه الشعرية أحداث مصر منذ ثورة يوليو 1952، ورحل عام 2015، تاركًا إرثًا ضخمًا من القصائد الإبداعية، منها: "الأرض والعيال"، "الزحمة"، و"الموت على الأسفلت"، بالإضافة إلى أغاني خلدتها ذاكرة الغناء العربي، ليصبح واحدًا من أهم شعراء العامية على الإطلاق.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، أقام بيت ثقافة السنطة ورشة حكي بعنوان "الرحمة"، كما شهدت مكتبة ميت عساس محاضرة توعوية بعنوان "أطفال الشوارع.. الظاهرة والحلول".

فيما استقبلت مكتبة كفر حجازي لقاءً بعنوان "دور المكتبات في نشر الوعي"، وأقام بيت ثقافة زفتى ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الخط العربي.

كما قدم قصر ثقافة الطفل بطنطا الفيلم العربي "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب "خليل" الذي يحلم بالسفر للخارج، والفتاة "زاهية"، وتنقلب حياتهما بعد زواج والديهما، ويتعرضان لسلسلة من المفارقات والمغامرات.