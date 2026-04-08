الأردن يؤكد دعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم بين واشنطن وإيران

رحّب الأردن اليوم، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، توصل الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوةً إيجابية نحو إنهاء التوتر والتصعيد الخطير في المنطقة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين في بيانٍ، دعم الأردن للجهود التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم؛ يعالج جميع القضايا التي أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة عبر العقود الماضية.

وشدّدت الوزارة على أهمية فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية دون قيود، وفقًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢.

وأكّدت الوزارة ضرورة أن ينتج وقف إطلاق النار تهدئة شاملة ومستدامة تضمن وقف الاعتداءات والممارسات التي تمسّ سيادة الدول وأمنها واستقرارها وتهدّد سلامة مواطنيها، وتعزّز أمن المنطقة واستقرارها.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».

وأشار ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحا من 10 نقاط من إيران، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.

ولفت إلى أن مهلة الأسبوعين قد تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحول مفاجئ بعد ساعات من تحذيره من أن «حضارة بأكملها ستفنى الليلة» في حال عدم تلبية مطالبه.

وارتبط الاتفاق بوقف عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية.