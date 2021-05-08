9 مسلسلات رمضانية تنتهى من تصوير المشاهد الأخيرة فى اللحظات الحرجة

قبل نهاية الموسم الرمضانى بأيام قليلة، انتهى صناع 10 مسلسلات من تصوير آخر المشاهد، فى اللحظات الحرجة، ولا تزال معظم هذه الأعمال فى غرف المونتاج، ويسلم مخرجوها الحلقات المتبقية يوما بيوم.

من المسلسلات التى انتهت نهاية الأسبوع الماضى، «الطاووس»، بطولة جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

كما انتهى تصوير مسلسل «خلى بالك من زيزى»، مساء الأربعاء الماضى، وهو من بطولة أمينة خليل، على قاسم، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، صفاء الطوخى، أسماء جلال، تأليف ورشة كتابة مريم نعوم، وفكرة منى الشيمى، وسيناريو وحوار مجدى أمين ومنى الشيمى، من تأليف مجدى أمين ومنى الشيمى، وإخراج كريم الشناوى.

كما أعلن صناع مسلسل «ولاد ناس»، عن انتهاء التصوير صباح الخميس الماضى، بطولة صبرى فواز، رانيا فريد شوقى، إيهاب فهمى، بيومى فؤاد، احمد صيام، احمد وفيق، من تأليف وإخراج هانى كمال.

ونهاية الأسبوع الماضى أيضا، انتهى تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، ومن إخراج احمد خالد موسى، ومن تأليف عبير سليمان.

كما انتهى أيضا تصوير مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللى كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسى، من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد.

وكتب المخرج محمد سلامة عبر حسابه بموقع «فيسبوك» عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد «موسى»، بطولة محمد رمضان، عبير صبرى، سمية الخشاب، هبة مجدى، حمدى الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.

وانتهى صناع مسلسل «بنت السلطان»، من تصوير العمل، وهو أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، ويشاركها البطولة باسم سمرة، سوسن بدر، أحمد مجدى، بيومى فؤاد، ومن تأليف ايمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

من جانبها أعلنت المؤلفة إنجى علاء، عن انتهاء تصوير مسلسل «كوفيد25»، عبر حسابها بموقع «انستجرام»، والعمل مكون من 15 حلقة، وتم بدء عرضه فى النصف الثانى من الموسم الرمضانى الحالى، ومن بطولة الفنان يوسف الشريف، ايتن عامر، ديانا هشام، ادوارد، احمد صلاح حسنى، عصام السقا، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

ومن المقرر أن ينتهى اليوم تصوير مسلسل «النمر»، بطولة الفنان محمد إمام، محمد رياض، بيومى فؤاد، بيرمين الفقى، هنا الزاهد، ولاء الشريف، إيناس كامل، خالد أنور، محمد مهران، حجاج عبدالعظيم، حنان سليمان، مؤمن نور، أحمد عبدالله محمود، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.