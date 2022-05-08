ميقاتي يدين هجوم غرب سيناء ويؤكد: مصر قادرة على مواجهة كل المخاطر بقيادة الرئيس السيسي

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اتصالًا هاتفيًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة غرب سيناء، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش المصري.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الأحد، قال ميقاتي: «إننا ندين هذا العمل الارهابي الذي استهدف مصر الشقيقة وأمنها واستقرارها، ونعبر عن تعاطفنا مع شعب مصر وذوي الضحايا في هذه المحنة، وإننا على ثقة أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة كل الاخطار بحزم وعلى استعادة عافيتها».

وكان رئيس الوزراء اللبناني، اتصل فور وقوع الحادث، بسفير مصر لدى بيروت ياسر علوي، معربًا عن تضامنه مع مصر، وطالبا نقل تعازيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

وأمس السبت، أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وقال المتحدث العسكري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه في غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جندي وإصابة 5 أفراد».

وأضاف البيان أنه جارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء، مؤكّدًا استمرار جهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا الهجوم، مؤكدا أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.