بينيت: إسرائيل تتخذ القرارات المتعلقة بالقدس دون أي اهتمام باعتبارات خارجية

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إنه أوعز بتشكيل حرس وطني من قوات تابعة لحرس الحدود وقوات احتياط ومتطوعين مدربين على السلاح.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاحد، أن «بينيت» هنأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على اعتقال الفلسطينيين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، بقوله: «نحن على عتبة مرحلة جديدة في الحرب على الإرهاب».

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح بأن «جميع القرارات المتعلقة بالقدس ستتخذ من قبل حكومة إسرائيل وهي صاحبة السيادة في المدينة، بدون أي اهتمام باعتبارات خارجية»، متابعًا: «نرفض أي تدخل أجنبي في قراراتنا».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلقاء القبض على الفلسطينيين الاثنين، اللذين يشتبه في تنفيذهما لهجوم إلعاد، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل.

وكانت الهيئة الإسرائيلية، قد أعلنت عن وقوع 6 إصابات، من بينهم 4 في حالة خطرة، في هجوم قرب تل أبيب، في حين طالبت بلدية إلعاد بحسب المركز الفلسطيني للإعلام المستوطنين التزام المنازل بعد العملية.