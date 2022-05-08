الصحة: إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم وغدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت وزارة الصحة والسكان 3 قوافل طبية يومي اليوم وغدا 8 و9 مايو 2022 للكشف والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ويتم توجيه القوافل الطبية يتم للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقدم تلك القوافل الخدمات الطبية في تخصصات: "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل".

وانطلقت تلك القوافل بمناطق تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، ودكران مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والقراريش مركز كوم امبو محافظة أسوان.