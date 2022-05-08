المحافظون الألمان على طريق تحقيق الفوز بانتخابات ولاية شليزفيج-هولشتاين

يتوجه الناخبون في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الولاية ، في ظل مؤشرات تشير إلى فوز واضح للحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الحاكم.

وتعتبر هذه الانتخابات الثانية من بين أربع ولايات ألمانية ستجرى فيها انتخابات هذا العام. وكانت الانتخابات قد أجريت في ولاية سارلاند جنوبي غربي ألمانيا في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بينما من المقرر إجراء الانتخابات في شمال الراين-ويستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا ، في 15 آيار/مايو الجاري، تليها ولاية ساكسونيا السفلى في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويتمتع الحزب المسيحي الديمقراطي بدعم حوالي 38 % من السكان في ولاية شليزفيج-هولشتاين، وفقا لآخر استطلاع رأي، متقدما بـ 20 نقطة تقريبا على أقرب منافسية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وسيكون فوز الحزب المسيحي الديمقراطي بمثابة أول نجاح انتخابي للمحافظين بعد الهزيمة في الانتخابات البرلمانية الألمانية في أيلول/سبتمبر الماضي.