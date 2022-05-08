محافظ الإسكندرية يشدد على تشميع المقاهي والمطاعم المخالفة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأكد الشريف، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي يتابع تنفيذها المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، وأسفرت هذه الحملات عن التحفظ على 1578 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 367 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ87 ألف جنيه على المحلات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.