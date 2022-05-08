عبد الرحمن حميد: توقعت تتويجنا بالسوبر الإفريقي لليد

أعرب عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وقال: «كنا واثقين من قدرتنا على الفوز باللقب، وكان هدفنا منذ البداية التتويج بالسوبر والتأهل لبطولة مونديال الأندية، وتعويض خسارة بطولتي الدوري والكأس ومصالحة جماهير الأهلي. سعداء للغاية بعد التتويج باللقب ونركز حاليًّا على بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس من أجل مواصلة حصد الألقاب وإسعاد جمهورنا».

وأشاد عبد الرحمن حميد بالأداء الذي قدمه الجميع في المباراة، التي أكد أنها كانت فاصلة وتمثل أهمية كبيرة لفريق «رجال يد الأهلي»، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل لكرة اليد بالنادي.

وتوج فريق «رجال يد الأهلي» بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك بنتيجة 32-31 والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية، فيما سوف يبدأ الفريق مشواره مباشرة في بطولة الأندية أبطال الكؤوس بالنيجر.