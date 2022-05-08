مصرع طالبين أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان بني مزار بالمنيا

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شهدت مدينة بني مزار بالمنيا، اليوم السبت، مصرع طالبين أسفل عجلات قطار الصعيد أمام محطة بني مزار أثناء عبورهم المزلقان تمام إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بمصرع طالبين أسفل عجلات قطار الصعيد بمحطة قطار بني مزار وتم نقلهم لمشرحة المستشفى العام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وهم محمود حسن جميل و منتصر محمد خليفة، إثر حادث تصادم قطار بمزلقان محطة قطار بني مزار، وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.