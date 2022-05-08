روسيا: تدمير سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن قوات الجو الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة مركز الاتصالات في مطار تشيرفينوجلينسكي العسكري، بالإضافة إلى طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية في منطقة أوديسا.

وقال في إحاطة صحفية، اليوم الأحد: «خلال الليل، دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة لقوات الجو الروسية مقر قيادة لواء ميكانيكي في منطقة بياتيكاتكا بمنطقة خاركوف ومركز الاتصالات في مطار تشيرفينوغلينسكي العسكري في منطقة أرتسيز».

وأضاف أن «طراد 1241 التابع للبحرية الأوكرانية تم تدميره بالقرب من أوديسا»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، صباح الأحد.

ولفت إلى تدمير 130 منشأة عسكرية لأوكرانية بما في ذلك بطاريتي مدفعية، وأن القذائف الصاروخية دمرت 415 منطقة تركيز القوى والمعدات في خاركوف، مشيرًا إلى تحييد 420 من القوميين المتطرفين يوم أمس.