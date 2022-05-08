تعرف على أماكن وحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وخدماتها

نشرت البوابة الرسمة لوزارة الداخلية، أماكن وحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وخدماتها.
وهي كما يلي:
(1) الوحدات الإلكترونية المتنقلة
أمام مسجد عمر مكرم بالقاهرة
أرض المعارض بمدينة نصر
ميدان درة بالشيخ زايد
ميدان الثورة بالدقى
وحدة بمدينة مطروح
وحدة بمدينة أسوان
(2) مقر الوحدات الإلكترونية
مول سيتى ستارز بالطابق السابع
كمبوند ميفيدا بالقاهرة الجديدة
داندى مول بالجيزة
موقف الحافلات بميدان الحصرى
وحدة مراسى بمطروح
نادى طنطا بالغربية
سيتى سنتر بالغردقة
كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية
نادى سموحة بالإسكندرية
الحى الإماراتي فى بورسعيد
(3) الخدمات المقدمة
تجديد رخصة تسيير مركبة
بدل تالف / فاقد رخصة تسييرمركبة
بدل تالف / فاقد رخصة قيادة
إصدار ملصق إلكترونى
بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى
خدمة الفحص الفنى للمركبات