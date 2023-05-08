كليتشدار منافس أردوغان في الانتخابات يعد بالابتعاد عن القيادة الاستبدادية

قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات، أعرب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو عن رغبته في إدارة البلاد بشكل أكثر ديمقراطية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال كليتشدار في مقابلة مع محطة (إيه.آر.دي) الألمانية العامة اليوم الاثنين، إنه يريد "انتشال تركيا من قيادة استبدادية" ويريد التنفيذ الكامل "لجميع المعايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي".

وفي الوقت ذاته، أكد كليتشدار مجددا على خطته لإعادة العديد من اللاجئين السوريين إلى وطنهم والتفاوض بشأن ذلك مع حكومة دمشق.

وفيما يتعلق بالزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، المسجون حاليا ورجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كالافا، قال كليتشدار إنه سيلتزم بحكمي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي طالبت بالإفراج عن الرجلين.

يُشار إلى أن الرجلين سجنا تحت حكم أردوغان الذي وصفهما في خطاباته باستمرار، بأنهما عدوان للدولة.

ويحق لنحو 7ر60 مليون ناخب داخل تركيا و4ر3 مليون آخرين خارجها، انتخاب رئيس وبرلمان جديد في 14 مايو الجاري.

ووصف أردوغان، كليتشدار، أمام مئات الآلاف من أنصاره في إسطنبول أمس الأحد، كليتشدار بأنه "مدمن خمر"وبالعمل مع "إرهابيين".

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون الانتخابات سباقا متقاربا بين أردوغان، الرئيس الحالي، وكليتشدار أوغلو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح لتحالف من ستة أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.