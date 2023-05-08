شي جين بينج يترأس قمة الصين وآسيا الوسطى

تستضيف مدينة شيان، أول قمة بين الصين والجهوريات السوفيتية السابقة في آسيا أواخر الأسبوع المقبل، حيث تسعى بكين إلى تعزيز وجودها في المنطقة.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم الاثنين، أن من المقرر أن تعقد قمة الصين وآسيا الوسطى يومي 18 و19 مايو الجاري في مدينة شيان بمقاطعة شنشي بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، عن هوا قولها، إن الرئيس الصيني شي جين بينج سيترأس القمة.

ومن المنتظر أن يحضر القمة، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قرغيزستان صدير جاباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورئيس تركمنستان سيردار بيردي محمدوف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف.