إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة في بني مزار

أصيب 14 عاملا بينهم 4 سيدات؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري بمدخل قرية البهنسا في مركز بني مزار بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9472 ن و ج، ربع نقل، بالطريق الدائري أمام مدخل قرية البهنسا بالوحدة المحلية لصندفا في غرب مركز بني مزار.

وعقب الانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة؛ ما أسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهم عمال، ومن بينهم 4 سيدات.

ونقلت سيارت فرع هيئة الإسعاف 14 مصابا إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وهم: أحمد جمعة هريدي 15 عاما، محمد حمادة محمد 25 عاما، عيد محمد عبد اللطيف 22 عاما، مصطفي عاطف صابر 15 عاما، محمود علي إبراهيم 16 عاما، عمر حماده محمد 17 عاما، أحمد محمد حسن 18 عاما، إبراهيم أحمد الطيب 29 عاما، مروق أحمد بيومي 32 عاما، رضا صبحي عبد الرازق 43 عاما، هالة إبراهيم رمزي 33 عاما، فاطمه السيد محمد 35 عاما، زينب عبد الرؤوف 25 عاما، نورا محمد فؤاد 35 عاما، جميعهم عمال مزارع يقيمون، بمركز بني مزار، وتراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.