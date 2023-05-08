فاينانشال تايمز: أرمينيا وأذربيجان تستأنفان محادثات السلام في بروكسل الأحد المقبل

سوف يستضيف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اجتماعا بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلا عن ثلاثة مسئولين على دراية بالاستعدادات لم تحدد هويتهم.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن تركز المحادثات على قرار أذربيجان الأخير بإقامة نقطة تفتيش على ممر لاتشين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ستشمل المحادثات عقد مباحثات حول ترسيم الحدود وتبادل الأسرى والجهود المبذولة لإزالة آلاف الألغام.

وقال المسئولون إن هناك خططا أيضا لعقد الزعماء الثلاثة اجتماعا آخر مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا في الأول من يونيو المقبل.

ورفض المتحدثان باسم ميشيل وعلييف التعليق على ما أوردته الفاينانشيال تايمز.

ولم يرد المتحدث باسم باشينيان على طلب للتعليق.

وكان سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في اشتباك جديد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في أبريل الماضي.