شعبة الأجهزة الكهربائية: قيمة الأوفر برايس تصل في بعض الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تصريحه بوجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية لا يصب في صالحه كتاجر، مشيرًا إلى أنه توصيف دقيق لما يحدث في السوق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأوفر برايس يصل في بعض الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر بعض الثلاجات 17 ألف جنيه، وتباع بعد الأوفر برايس بـ25 ألفًا.



وذكر أن «تلك الأموال فوق العمولة التي يكسبها التاجر من الشركة نفسها»، مرجعًا فرض بعض التجار لـ«أوفر برايس» على الأجهزة، إلى نقص ملموس وكبير في البضاعة داخل السوق.



ونوه أنه تعرض لهجوم شديد من الغرفة؛ بسبب تصريحه الخاص بوجود «أوفر برايس»، مؤكدًا أن «رئيس الشعبة وأعضاء مجلس الإدارة يعملون بالفواتير الإلكترونية ولا يطبق أحد منهم الأوفر برايس».



ولفت إلى أن «الهجوم الشديد من بعض المسئولين على رئيس الشعبة، دفع الأخير لنفي تصريحاته»، مختتمًا: «العميل مستعجل عشان الحاجة متغلاش كمان سنة أو سنتين، والتاجر بيزود 7 آلاف و8 آلاف جنيه، وبسبب هلع المواطن هيشتري ويمشي».