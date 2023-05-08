 شعبة الأجهزة الكهربائية: قيمة الأوفر برايس تصل في بعض الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 8 مايو 2023 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

شعبة الأجهزة الكهربائية: قيمة الأوفر برايس تصل في بعض الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 11:19 م
قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تصريحه بوجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية لا يصب في صالحه كتاجر، مشيرًا إلى أنه توصيف دقيق لما يحدث في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأوفر برايس يصل في بعض الثلاجات إلى 9 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن سعر بعض الثلاجات 17 ألف جنيه، وتباع بعد الأوفر برايس بـ25 ألفًا.

وذكر أن «تلك الأموال فوق العمولة التي يكسبها التاجر من الشركة نفسها»، مرجعًا فرض بعض التجار لـ«أوفر برايس» على الأجهزة، إلى نقص ملموس وكبير في البضاعة داخل السوق.

ونوه أنه تعرض لهجوم شديد من الغرفة؛ بسبب تصريحه الخاص بوجود «أوفر برايس»، مؤكدًا أن «رئيس الشعبة وأعضاء مجلس الإدارة يعملون بالفواتير الإلكترونية ولا يطبق أحد منهم الأوفر برايس».

ولفت إلى أن «الهجوم الشديد من بعض المسئولين على رئيس الشعبة، دفع الأخير لنفي تصريحاته»، مختتمًا: «العميل مستعجل عشان الحاجة متغلاش كمان سنة أو سنتين، والتاجر بيزود 7 آلاف و8 آلاف جنيه، وبسبب هلع المواطن هيشتري ويمشي».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك