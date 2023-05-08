قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة بترول أسيوط بكأس مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة المدرب ميمي عبد الرازق، عن قائمة لاعبيه لمواجهة فريق بترول أسيوط، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وستقام المباراة في التاسعة مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت قائمة المصري لمواجهة الغد على النحو التالي:

عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته ، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد، السعيد كمال، عمرو موسي، إيزى ايميكا، حسن علي، اسلام عطية، حسام جريشة، محمد الفيومي، زياد فرج ، رجب عمران، محمد جريندو، عبده يحيى، الناشئين أحمد شداد ، حسام حسن ، محمد الظريف.