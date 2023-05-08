وزير البترول يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور بول نومبا المدير الإقليمي لشئون البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز وخفض الانبعاثات والتعدين، وفقا لبيان وزارة البترول اليوم.

وخلال اللقاء أكد الملا، أهمية الشراكة الاستراتيجية لقطاع البترول مع البنك الدولي في العديد من المجالات والتي تكللت بتحقيق العديد من النجاحات، ومن ضمنها مشروع توصيل الغاز للمنازل والذي ساهم البنك في تمويل جانب منه، مشيرا إلى أن مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد أحد أهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها قطاع البترول؛ لما له من تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطنين كبديل لأسطوانة البوتاجاز؛ ما يحقق مكاسب عديدة اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأضاف الوزير، أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات لخفض الانبعاثات والتى تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ السابقة COP27، وأن منتدى غاز شرق المتوسط له دور هام في هذه الجهود على المستوى الإقليمي من خلال تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين، وأن العمل جار على تنفيذ عدة مشروعات لخفض الانبعاثات في قطاع التعدين.

وأعرب الوزير عن رغبة قطاع البترول في التعاون مع البنك الدولي لمواجهة ظاهرة التنقيب العشوائي باستغلال أفضل الممارسات العالمية.

ومن جهته، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، أهمية دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وأن البنك الدولي يدعم كل الجهود التي تبذلها مصر خلال فترة التحول الطاقي لخفض الانبعاثات بالتوازي مع توفير مورد موثوق للغاز لأوروبا بالتعاون مع الدول المجاورة، مشيرا إلى سعي أوروبا للإسراع في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وثمن أهمية دور منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة ناجحة في مجال الطاقة بالمنطقة ودورها المتنامى إقليميا ودوليا، وأنه قد يصبح لها دور هام في المستقبل في مجالات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أهمية المبادرات الرامية لخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

وأعرب عن رغبة البنك في مشاركة مصر في الاجتماعات التي سيعقدها خلال الفترة المقبلة حول الهيدروجين الأخضر.

وشهد اللقاء بحث إمكانية الاتفاق على مرحلة ثانية من دعم البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز للمنازل بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بين الجانبين لبحث أفضل فرص لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بقطاع البترول.

حضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد بقطاع شئون البترول والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ، ويسرا عسكر كبير أخصائيي الطاقة بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.