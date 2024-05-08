استشهاد 35 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على رفح خلال 24 ساعة

استشهد 35 فلسطينيا وأصيب 129 آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الكويتي في رفح، بأن "35 شهيداً و129 إصابة وصلوا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على المدينة".

وذكرت المصادر، أن "من بين الشهداء أطفال ونساء وصلوا عبارة عن أشلاء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل على رؤوس من فيها"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومنذ مساء الاثنين، تشن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق متفرقة شرقي مدينة رفح استهدفت أراض خالية ومنازل ومقر بلدية المدينة.

وتكثف القصف على المدينة بعد اجتاح الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن ما زعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في المدينة منذ صباح الاثنين.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تتوعد إسرائيل باجتياح واسع لرفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ نظرا لوجود 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح جراء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.