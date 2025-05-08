 مؤشرات متضاربة.. اليوم التظلمات تحسم مصير نقاط الأهلي في القمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤشرات متضاربة.. اليوم التظلمات تحسم مصير نقاط الأهلي في القمة

أمير نبيل
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 10:27 ص

تستعد لجنة التظلمات باتحاد الكرة لإصدار قرارها النهائي بشأن أزمة خصم نقاط من النادي الأهلي على خلفية عدم خوضه مباراة القمة ضد الزمالك وانحسابه اعتراضا على الفشل في توفير طاقم تحكيم أجنبي.

كانت لجنة التظلمات قد أجلت البت في القضية منذ الشهر الماضي ليتحدد اليوم الثامن من مايو موعدا لحسم الملف، وسط تكهنات متضاربة حول القرار المنتظر صدوره.

وبحسب تقارير عدة فإن اللجنة قد تتجه لتأييد قرار رابطة الأندية المحترفة باعتبار الأهلي خاسرا للمباراة فقط دون خصم 3 نقاط إضافية، وهو القرار الذي يتحفظ عليه الزمالك، على اعتبار أنه تعرض لموقف مماثل الموسم الماضي ونال العقوبة كاملة دون تجزئة.

في المقابل تشير تسريبات أخرى إلى أن اللجنة ستؤيد القرار السابق من رابطة الأندية وهو القرار الأول في أزمة القمة بخصم نقاط الأهلي، بعدما أكدت اللجنة الأولمبية المصرية على صحة هذا القرار أيضا.

 


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