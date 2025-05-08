الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري بحق الصحفي الفلسطيني علي السمودي لمدة 6 أشهر

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحقّ الصحفي علي السمودي - 58 عاماً من جنين - لمدة ستة شهور، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال إلى 20 صحفياً، وهم من بين 50 صحفيًا/ ة يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة، وهذا المعطى يشمل فقط من تم اعتقاله بعد الإبادة، علماً أنّ هناك 6 صحفيين معتقلين قبل الإبادة.

ونوه في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أنّ الصحفي السمودي، تعرض لعملية تنكيل عقب اعتقاله في 29 أبريل المنصرم، حيث احتجز في بداية اعتقاله في ثكنة عسكرية في جنين، ثم جرى نقله إلى معتقل «الجلمة»، ولاحقا نقل إلى سجن «مجدو» حيث يحتجز اليوم.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ اعتقال السمودي وتحويله للاعتقال الإداريّ، يأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال من استهداف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال، وتحديدا من خلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة التي تشكّل أبرز الجرائم التي شهدت تحوّلا تاريخيا بعد الإبادة، أو من خلال عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال «بالتّحريض».

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسئولية عن حياة ومصير الصحفي السمودي، الذي يعاني من مشكلات صحيّة عديدة، وإصابات سابقة، لا سيما مع استمرار احتجازه في سجن «مجدو»، الذي يشكّل عنواناً للجرائم الطبيّة الممنهجة إلى جانب العديد من الجرائم الممنهجة، والتي شكّلت سباباً مركزياً في ارتقاء العديد من الأسرى والمعتقلين.