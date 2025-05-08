المستشفى الإندونيسي في غزة يطلق نداء استغاثة: ساعات قليلة وينفد الوقود

أطلق المستشفى الإندونيسي في غزة نداء استغاثة، اليوم الخميس، حذر فيه من نفاد إمدادات الوقود خلال ساعات قليلة.

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المستشفى مهدد بالتوقف عن العمل نتيجة النقص الحاد في الوقود.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، صباح اليوم الخميس، توقف 75% من سياراته عن العمل.

وأرجع في بيان مقتصب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، توقف السيارات عن العمل إلى نفاد الوقود، جراء الحصار والإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ولفت إلى أن القطاع يشهد عجزًا كبيرًا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأوكسجين.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



