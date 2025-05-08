أمريكا تعلن خفضها المساعدات الصحية لزامبيا بسبب سرقة الأدوية وبيعها

قال السفير الأمريكي في زامبيا، إن بلاده ستخفض المساعدات السنوية لزامبيا بواقع 50 مليون دولار بسبب السرقة "الممنهجة" للأدوية والإمدادات الطبية التي يتم دفع الأموال مقابلها.

وقال مايكل جونزاليس السفير الأمريكي لدى زامبيا في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة اكتشفت في 2021 أن الأدوية والإمدادات التي كان من المفترض أن يتم تقديمها بالمجان للزامبيين تم أخذها وبيعها في صيدليات في أنحاء شتى من البلاد.

وأضاف أن تحقيقا بشأن نحو 2000 صيدلية في زامبيا بين 2021 و 2023 خلص إلى نصفها تقريبا كان يبيع الأدوية والمنتجات التي دفعت مقابلها أموال المساعدات الأمريكية.

وأوضح جونزاليس، أن الحكومة الزامبية لم تبذل جهدا كافيا لمواجهة الفساد بعدما أخبرتها الولايات المتحدة بفضيحة السرقة في أبريل 2024.

ولم يصدر تعليق من الحكومة على الفور اليوم الخميس.