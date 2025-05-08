رئيس جامعة طنطا يشهد احتفالية إعلان نتائج المسابقة العلمية الأمراض الروماتيزمية بين الشباب

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، احتفالية إعلان نتائج المسابقة العلمية "الأمراض الروماتيزمية بين الشباب" التي أطلقتها الإدارة الطبية بالتعاون مع قسم الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيل بكلية الطب جامعة طنطا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني سعيد عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتورة حنان السعدني رئيس قسم الروماتيزم والطب الطبيعي، والعميد طبيب هاني ناجي أحمد مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة الضيف العلمي الشرفي، والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، وذلك بمسرح الأنشطة بكلية التربية الرياضية بمجمع سبرباي.

وأعرب الدكتور محمد حسين، خلال كلمته، عن سعادته أن يشهد تتويج جهود مباركة ومبادرة قيمة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى شبابنا الواعد، مؤكدا أن فعالية إعلان الفائزين في مسابقة "الأمراض الروماتيزمية بين الشباب.. صحح معلوماتك!" ليست مجرد احتفال بمتفوقين، بل هي تأكيد على أهمية المعرفة ودورها في بناء مجتمع سليم وقادر.

وأشار إلى أن تنظيم هذه المسابقة يعد دليلًا قاطعًا على حرص جامعتنا على الاهتمام بصحة طلابها وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تمكنهم من مواجهة التحديات الصحية المختلفة، مضيفا أن الأمراض الروماتيزمية قد تبدو بعيدة عن أذهان الشباب، ولكن الحقيقة أنها قد تؤثر عليهم وتعيق مسيرتهم.

ووجه الشكر للأستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، على دعمه ورعايته، وللدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية لاستضافته الندوة اليوم الخميس، وللدكتور عمرو عبد المنعم، المشرف العام على الإدارة الطبية، على جهوده المخلصة، كما خص بالشكر الأستاذة الدكتورة حنان السعدني، رئيس قسم الروماتيزم والطب الطبيعي، على قيادتها وإشرافها المتميز.

كما وجه شكر وتقدير خاص للعميد طبيب هاني ناجي أحمد، على مشاركته القيمة وإثرائه لهذه الفعالية بخبرته العسكرية والأكاديمية، وللإعلامية القديرة الأستاذة لمياء فهمي عبد الحميد على حضورها ودعمها الإعلامي لهذه القضية المهمة.

فيما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة الخالصة للطلاب الفائزين في هذه المسابقة، مشيراً إلى أنهم أظهروا من خلال مشاركتكم وحرصهم على الإجابة الصحيحة، وعيًا ومسئولية تستحقان كل التقدير، متابعا أن هذه الجوائز هي رمز لتميزكم وحافز لكم ولجميع زملائكم على مواصلة السعي نحو العلم والمعرفة.

فيما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من الأمراض الروماتيزمية الشائعة وتأثيرها على جودة حياة الأفراد، بشكل مفصل، شملت آلام الظهر الروماتيزمية وآلام المفاصل الروماتيزمية، بالإضافة إلى متلازمة الفيبروميالجيا التي تسبب آلامًا مزمنة في أنحاء متفرقة من الجسم، وتزويد الحضور بفهم أعمق لهذه الحالات، بدءًا من كيفية التشخيص الدقيق لها، مرورًا بأحدث أساليب العلاج الدوائي وغير الدوائي المتاحة، كما تم تخصيص جزء مهم من اللقاء حول كيفية إدارة أعراض الروماتيزم وتحسين الحركة والمرونة.

وشهدت فعاليات اللقاء إهداء الدكتور محمد حسين درع الجامعة للعميد طبيب هاني ناجي أحمد، وللإعلامية القديرة الأستاذة لمياء فهمي عبد الحميد، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة واهدائهم الجوائز المالية.