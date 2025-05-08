قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة تتراوح اليوم، ما بين 34 إلى 35 درجة، مشيرة إلى أن الطقس حار نهارًا على المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد.

وذكرت أن الأجواء معتدلة مساء على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن الصغرى على القاهرة تتجاوز 19 درجة.

وتوقعت أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح خلال فترات المساء وساعات الليل المتأخر، الأمر الذي يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة تسجل غدًا الجمعة 36 درجة، وتتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة أيام السبت والأحد، منوهة أنها تصل إلى 43 درجة على محافظات الصعيد.

وناشدت المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة، متوقعة انكسار حدة الموجة شديدة يوم الاثنين المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية وتتراوح العظمى ما بين 32 إلى 33 درجة.