ترامب يوافق على خفض الرسوم على السيارات ومنتجات الصلب والألومنيوم البريطانية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خفض الرسوم الأمريكية على السيارات ومنتجات الصلب والألومنيوم البريطانية في اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا التي ستزيد وارداتها من اللحوم الأمريكية مع تسهيل الإجراءات الجمركية للمنتجات الواردة من الولايات المتحدة.

لم يُبرم الاتفاق المهم بعد، ولكنه يُشير إلى أن ترامب لا يزال قادرًا على التفاوض مع دول أخرى بعد أن أثارت رسومه الجمركية الضخمة مخاوف عالمية من حدوث تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم.

في الوقت نفسه، مثّل هذا الإعلان انتصارًا سياسيًا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وأعطى بعض التأييد لمزاعم ترامب بأن نهجه المتقلب في التجارة قد يُعيد التوازن إلى الاقتصاد العالمي بشروط أفضل للولايات المتحدة.

أشاد الرئيس الأمريكي بالاتفاقية في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، رغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وقال ترامب للصحفيين: "التفاصيل النهائية قيد الصياغة. في الأسابيع المقبلة، سنكون قد وصلنا إلى اتفاق نهائي".

وأضاف الرئيس أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة صادرات لحوم البقر والإيثانول إلى بريطانيا، مما سيُبسط أيضًا إجراءات التعامل مع البضائع الأمريكية عبر الجمارك.

وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% ستبقى سارية، بينما قال مسؤولون بريطانيون إن رسوم ترامب على السيارات ستنخفض من 5ر27% إلى 10% بالنسبة لحصة تبلغ 100 ألف سيارة بريطانية في حين سيتم إلغاء الرسوم البالغة 25% على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية إلى الولايات المتحدة.