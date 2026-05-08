محافظ جنوب سيناء يشارك في ورشة لإقامة مشروعات زراعية تتعامل مع تحديات البيئات القاحلة

شارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات الورشة الخاصة بمشروع زراعي اقتصادي متكامل بمدينة نويبع، بحضور عدد من الشركاء الدوليين والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد المحافظ أن مشروع "حبيبة" بنويبع يمثل نموذجا متكاملا للتعامل مع تحديات البيئات القاحلة، من خلال الربط بين الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، وتوليد الطاقة والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أعلى قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال حلول عملية قائمة على التكامل بين مختلف عناصر العملية الإنتاجية، وصولا إلى نموذج تنموي محايد كربونيا يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

ووجه المحافظ الشكر للجانب البلجيكي، والجامعة الأمريكية، وجامعة الإسكندرية، ومركز بحوث الصحراء، وكل الجهات المشاركة والمنفذة للمشروع، مثمنا ما قدموه من دعم وخبرات أسهمت في تنفيذ هذا النموذج التنموي على أرض الواقع.

وأشار إلى تطلعه إلى تعميم التجربة والتوسع بها داخل المحافظة ومختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها نموذجا قابلا للتكرار في المناطق التي تواجه تحديات مشابهة.