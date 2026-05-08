وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة ، بتكثيف الحملات الميدانية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لتحسين مستوى الخدمات وإعادة الانضباط إلى الشارع السكندري، وذلك في ضوء ما تم رصده من مطالب خلال اللقاءات الجماهيرية.

وفي استجابة سريعة لشكوى خاصة بأحد الأفران البلدية المدعمة بمنطقة أرض المحمرة بشارع الصفا، جرى التنسيق بين مديرية التموين وحي المنتزه أول وصاحب الفرن والشاكي، لإزالة المخالفات وإعادة الشيء إلى أصله خلال ثلاثة أيام، بحضور مسؤولي التموين وتراخيص المحال وشؤون البيئة.

وشهد شارع البكباشي العيسوي نطاق حي المنتزه أول حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، أسفرت عن تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وغلق كافتيريا مخالفة، وتحرير محضر سرقة مياه، إلى جانب دفن كابلات الكهرباء حفاظًا على السلامة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات والبيوت البلاستيكية المستخدمة في تربية الحمام أعلى غرفة الكهرباء، مع إعادة تأهيل الرصيف وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة بشارع القاهرة والمتفرعات الجانبية، أسفرت عن رفع جميع الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المواطنين، والتحفظ على 180 إشغالًا متنوعًا، وغلق وتشميع 3 منشآت تجارية مخالفة، بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية والبلدورات التي تعوق حركة السير، وإيداع المضبوطات لدى شرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حي المنتزه ثان، تابعت الأجهزة التنفيذية شكوى خاصة بكسر ماسورة مياه بشارع 17 المتفرع من شارع 45 قبلي السكة، حيث تم التعامل الفوري مع البلاغ، وتواجدت فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، شن حي شرق حملة مكبرة بمنطقتي باكوس والظاهرية، استجابة لشكاوى المواطنين، أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتنفيذ أعمال ردم وتسوية ورفع كفاءة النظافة العامة، مع وضع نقاط تمركز ثابتة لمعدات النظافة لمنع عودة التراكمات مجددًا، فضلًا عن إزالة التند الصاج والتعريشات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت الحملات كذلك رفع الإشغالات من شوارع سينما ليلى ومصطفى كامل ومحطة السوق ودوران عزبة سعد، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء للتصدي للإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات.