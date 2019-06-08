اتحاد الكرة يعلن موعد طرح تذاكر ودية تنزانيا

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قرر اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الأثنين المقبل المقرر إقامتها باستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الأسكندرية، في التاسعة من مساء 13 يونيو الحالي، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وأكد عامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة أن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألف.

وأضاف بأنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 30 جنيه والأولى ب 100 جنيه.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.