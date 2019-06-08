سويسرا تطلب إيضاحات قبل الموافقة على اتفاق موسع مع الاتحاد الأوروبي

قالت الحكومة السويسرية في برن، الجمعة، إن سويسرا لا يمكنها التوقيع على اتفاق لتنظيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ما لم يدخل التكتل في مزيد من الحوار ويقدم "توضيحات" حول القضايا الرئيسية.

ويهدف الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه بين سويسرا، غير عضو في الاتحاد الأوروبي، والتكتل، إلى توفير إطار جديد للقضايا الثنائية، بما في ذلك الوصول المتبادل إلى الأسواق وتنقل العمال ، ويغطي قطاعات مختلفة مثل الزراعة والطيران.

وبعد التشاور مع الأحزاب السويسرية، ومجموعات الصناعة والنقابات، أبلغت الحكومة المفوضية الأوروبية في رسالة بأنها تسعى إلى مزيد من المحادثات حول حماية مستوى الأجور المرتفع في سويسرا ، وقواعد الدعم الحكومي وحرية حركة العمال بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا .