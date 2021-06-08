وكالة الأنباء الفرنسية: تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت، وخصوصًا التابعة لوسائل إعلام كبرى.

وأضافت أن هذه المواقع التي تعطلت، شملت الموقع الرسمية للحكومة البريطانية.