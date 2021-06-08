وكالة الأنباء الفرنسية: تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت، وخصوصًا التابعة لوسائل إعلام كبرى.وأضافت أن هذه المواقع التي تعطلت، شملت الموقع الرسمية للحكومة البريطانية.