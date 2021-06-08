فولكس فاجن تقدم عرضا يتيح للعملاء نقل إعداداتهم الشخصية بين السيارات

أعلن كلاوس تسيلمر، مدير التسويق في مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، اليوم الثلاثاء، عن توفير عرض يتيح للعملاء نقل حساباتهم بإعداداتهم الشخصية بين سيارات مختلفة من السيارات المزودة بجيل البرامج الجديد.



وأضاف "تسيملر" أن الشركة تأمل من هذه الخطوة في تعزيز خدمات مشاركة السيارات أكثر مما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن العلامة المركزية فولكس فاجن ستوفر مستقبلا المزيد من المويلات من سلسلة سيارات آي دي الكهربائية لعرض WeShare "نحن نتشارك".



وتعتزم فولكس فاجن تعزيز استخدام أنظمة البرامج المعيارية في سياراتها الجديدة بوجه عام، حيث سيتم تثبيت كل الوظائف بشكل مسبق مع إتاحة حجز خدمات إضافية فردية لاحقًا وتفعليها مقابل رسوم.



وعلى غرار نماذج البناء التي يجري استخدامها في تصنيع المحركات، سيتم استخدام نموذج بناء لتطوير برامج السيارات لتقليل التنوع المكلف للعديد من التنوعات الأساسية للبرامج، كما يجري التخطيط لزيادة التحديثات بطريقة لا سلكية (عبر الأثير).



ومن جانبه، قال رئيس قسم تطوير العلامة المركزية فولكس فاجن توماس أولريش إن مثل هذه الوظائف ستكون عاملا مهما في المنافسة وستزيد كثيرا وكثيرا في المستقبل، بحيث يتزايد مجال الاختيار أمام العميل وفقًا لما تتيحه البرامج دون أن تشترط أن تصبح سرعة السيارة أكبر بعشر مرات.