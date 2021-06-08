تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك محلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث هبط الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية ليصل إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وبنحو قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر ليصل إلى 15.60 جنيها للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وكما انخفضت العلة الأمريكية بنحو قرشين أيضا فى كل من البنك التجاري الدولي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما استقرت العملة فى كل من بنك كريدي أجريكول، والتعمير والاسكان، والبركة عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.