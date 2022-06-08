استطلاع جديد يظهر احتمال عدم تحقيق حزب ماكرون للأغلبية في الانتخابات التشريعية

أظهرت بيانات استطلاع جديدة اليوم الأربعاء أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد لا يتمكن من استعادة الأغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات المقرر عقدها الشهر الجاري.

وأظهر في نفس الوقت استطلاع المؤسسة الفرنسية للرأي العام أن الأحزاب اليسارية من المتوقع أن تحقق مكاسب في الانتخابات المؤلفة من جولتين، المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، على أن يتم تحديد المقاعد المتنافس عليها في جولة الإعادة في 19 حزيران/ يونيو.

وأوضحت النتائج أن حزب ماكرون من المحتمل أن يحصل على ما يتراوح بين 250 و 290 مقعدا في البرلمان المؤلف من 577 مقعدا، مما يعني أن حصول الحزب على الأغلبية المطلقة يعد أمرا بعيد الاحتمال.

ومن المتوقع أن يفوز التحالف ذو النزعة اليسارية الذي يضم أحزاب اليسار والاشتراكيين والخضر ما يتراوح بين 195 و 230 مقعدا.

ومن المتوقع أن يحصل حزب الجمهوريين وأحزاب أخرى يمينية على عدد أقل من المقاعد، حيث تشير التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين ما يتراوح بين 40 و 55 مقعدا، ومن المتوقع أن يحصل حزب التجمع الوطني برئاسة مارين لوبان على ما يتراوح بين 20 و 45 مقعدا فقط.

وقد تصل المشاركة في الانتخابات إلى أدنى مستوى على الإطلاق وفقا للاستطلاع، حيث ذكر ما بين 44% و 48% فقط ممن تم استطلاع آرائهم أنهم سيدلون بأصواتهم. وذكر الناخبون الشباب أنهم لن يدلوا بأصواتهم على الأرجح.