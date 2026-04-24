الإمارات تعتزم تحويل نصف خدمات الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عامين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- بن راشد: ستكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في تحويل قطاعاتها وخدماتها لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة من الذكاء الاصطناعي

تعتزم الإمارات تحويل نصف قطاعات وخدمات الحكومة للاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس.

وقال بن راشد: "‏بتوجيهات رئيس الدولة، محمد بن زايد آل نهيان، نعلن اليوم عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين".

وأضاف: "ستكون حكومة الإمارات الأولى عالميا في تحويل قطاعاتها وخدماتها لنماذج ذاتية التنفيذ والقيادة من الذكاء الاصطناعي".

نماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب البيان، "تستطيع رصد المتغيرات، وتقديم التحليلات، ورفع التوصيات، وإدارة العمليات، وتنفيذ سلسلة مستقلة من الإجراءات بدون تدخلات بشرية".

وتريد الإمارات أن يكون "الذكاء الاصطناعي الشريك التنفيذي الحكومي لدعم القرارات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، بل وتقييم النتائج وإجراء التحسينات بشكل آني"، وفق البيان.

وأضاف محمد بن راشد: "لدينا موعد محدد لإنجاز هذا التحول حسب توجيهات رئيس الدولة، وهو عامان".

وسيكون تقييم الوزراء ومديري العموم وكل الجهات الاتحادية خلال العامين "مبنيا على قدرتهم على مواكبة هذا التحول وسرعتهم في تطبيق المعايير الجديدة للعمل الحكومي وفهمهم للواقع التقني الجديد الذي يعيشه العالم".

وسيكون التقييم أيضا بناء على "مهارتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لخلق آليات جديدة كليا لإدارة العمل الحكومي المستقبلي"، وفق البيان.



