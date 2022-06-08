منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في السادسة مساء غدا الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

بدأ المران بتدريبات بدنية و أداء بعض الجمل التكتيكية ثم تقسيمة في نهاية المران.

تواجد في مران منتخب مصر جمال علام رئيس الاتحاد كما تواجد معالي سفير مصر في مالاوي محمد شريف و اللواء حلمي مشهور و حازم إمام و محمد بركات أعضاء المجلس .