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رسميا.. مودريتش يمدد تعاقده مع ريال مدريد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 1:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 1:51 م

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه:" اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2023".

وكان لوكا مودريتش قد انتقل لريال مدريد في عام 2012 قادمًا من توتنهام، وينتهي تعاقده الحالي بحلول 30 يونيو 2022، ولكن إدارة المرينجي رأت حاجتها لاستمرار النجم الكرواتي لعام آخر، لتمتد رحلته داخل جدران سانتياجو برنابيو  لقرابة 11 عامًا.

ونجح مودريتش في قيادة ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا 2021/2022 على حساب ليفربول، إلى جانب التتويج بالدوري الإسباني.


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