 تعاون بين برنامج الأغذية العالمي و«أوبر» لتوزيع الطعام في أوكرانيا - بوابة الشروق
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تعاون بين برنامج الأغذية العالمي و«أوبر» لتوزيع الطعام في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 5:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يونيو 2022 - 5:33 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، التعاون مع شركة أوبر لسيارات الأجرة لتوزيع مساعدات غذائية طارئة في أوكرانيا.

وأشار البرنامج إلى أن المركبات الكبيرة تجد صعوبة في الوصول إلى المحتاجين في المدن الكبيرة، لذلك يسمح التعاون مع أوبر لبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق بشكل أفضل، وإرسال وتتبع موكب من المركبات الصغيرة التي تنقل مواد الإغاثة من المستودعات إلى المحتاجين في المناطق المكتظة بالسكان في أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتوفر "أوبر" لبرنامج الأغذية العالمي، مجاناً، نسخة مخصصة من التطبيق تسمح بتنظيم التوصيل بالتفاصيل، ضمن دائرة نصف قطرها مئة كيلومتر حول مستودعات المنظمة الدولية.

ولفتت الشركة إلى أنها كثفت عملياتها في أوكرانيا والدول المجاورة في الأشهر الثلاثة الماضية، وأنها ستقدم بنهاية يونيو الغذاء والمال لأكثر من 3 ملايين شهرياً في البلاد.

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