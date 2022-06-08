ترى مويرا تلاجالي، زوجة ووكيل أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه دائما ما يتعرض للانتقادات من قبل أنصار الأحمر، على الرغم من تقديمه كل شيء لصالح القلعة الحمراء.

وتصاعد الضغط على موسيماني في الآونة الأخيرة، بعدما خسر الأهلي أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري الأبطال بالمغرب، وكانت تلك هي المباراة النهائية الثالثة على التوالي للجنوب إفريقي مع المارد الأحمر.

وعقد اليوم الثلاثاء، محمود الخطيب، اجتماعًا مع موسيماني، بحضور لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وقالت مويرا في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "أمر محبط للغاية أن يتمكن الشخص من فعل الكثير ولكن الناس ليسوا سعداء حقًا".

وأضافت: "لا أعرف أسبابهم حقًا، لكني أعتقد أن بيتسو موسيماني أدى بشكل جيد للغاية، ومن المهم أن أوضح أنه ليس كل أنصار الأهلي هم من ينتقدونه".

وتابعت: "لقد تلقى موسيماني استقبالًا جيدًا ودعمًا من قبل معظم جماهير ومُشجعي الأهلي الذين يقدرون مساهمته في الفريق والألقاب السبعة التي حققها في أقل من 20 شهرًا".

وأتم تصريحاتها قائلة: "إنه لأمر مُحبط أن هناك انتقادات مستمرة ضده من الأشخاص الذين يلمحون دائمًا إلى أن المدرب على وشك الطرد بعد كل مرة يلعب فيها مباراة".

ومن جانبه، صرح موسيماني لـ صحيفة "تايمز لايف"، قائلا: «الأهلي فريق يريد الفوز في كل مباراة، لم أر أبدًا فريقًا يريد الفوز في كل مباراة، وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لأن الفوز هو ما يريده».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري بالسلوم، الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ومن بعده يواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.